Mars'ta heyecanlandıran keşif!

NASA, 7 Haziran Perşembe günü yani bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla Mars hakkında açıklama yapacağı duyurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASAA), 'Kızıl Gezegen' olarak da anılan Mars'taki çalışmalarının meyvelerini topluyor.

NASA, Mars'ta yaptığı yeni keşfini bugün yapacağı toplantı ile açıklayacak.

NASA Kızıl Gezegen’de yürüttüğü son çalışmalarla önemli bulgulara erişen Curiosity aracının verileri analiz edildi.

Sondaj tekniği ile ulaşılan bu veriler, 7 Haziran Perşembe günü TSİ 21.00’da basın toplantısıyla dünya kamuoyuna açıklanacak. NASA’nın basın etkinliği, ajansın resmi YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.