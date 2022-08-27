Mars'ta heyecanlandıran keşif: 4 bölgeden toplandı

Science bilim dergisinde perşembe günü yayımlanan bir makalede araştırmacılar, Perseverance tarafından toplanan kaya parçalarının daha dünyaya ulaşmadan şimdiden şaşırtıcı keşiflere olanak tanıdığını öne sürdü. Kayalar, NASA tarafından belirlenen Jezero Krateri'nden toplandı. Bu kraterin bir nehir deltası ve göl içerdiği ve kızıl gezegenin su tarihi hakkında önemli bilgiler verebileceği düşünülüyor.

Science bilim dergisinde perşembe günü yayımlanan bir makalede araştırmacılar, Perseverance tarafından toplanan kaya parçalarının daha dünyaya ulaşmadan şimdiden şaşırtıcı keşiflere olanak tanıdığını öne sürdü. Kayalar, NASA tarafından belirlenen Jezero Krateri'nden toplandı. Bu kraterin bir nehir deltası ve göl içerdiği ve kızıl gezegenin su tarihi hakkında önemli bilgiler verebileceği düşünülüyor.

Toplanan örneklerin tamamının erimiş magmanın soğumasıyla oluşan magmatik kümülat kayaları olduğu bildirildi. Bu tür kayaların dünyaya getirildiklerinde jeolojik kronoloji açısından ideal kaynaklar olduğu belirtiliyor. Kayaların ayrıca su tarafından uğradıkları değişimin izlerini de taşıdığı ifade ediliyor.

KAYA ÖRNEKLERİ 2033'TE GETİRİLECEK

Keşiflerin örnekleme açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Shuster, "Su tarafından değişime uğrayan magmatik kayalara dair kanıtlarımız olduğu gerçeği, Mars'ta yaşamı destekleyebilecek çevresel koşulları anlama konusunda insanları son derece heyecanlandıran bir keşif." şeklinde konuştu. Perseverance görevi için çalışan, makalenin yazarlarından Jeokimyacı Kenneth Farley ise kayaların gölün magmatik kayalar oluştuktan sonra var olduğunu gösterdiğini söyledi. Farley, "Bu, 'Mars iklimi ne zaman gezegen yüzeyinde göl ve nehirlerin oluşması için elverişliydi? Ve bugün gördüğümüz çok soğuk ve kuru koşullar ne zaman oluştu?' sorularını ele alacak. " ifadelerini kullandı. Perseverance keşif aracı Mars yüzeyine Şubat 2021'de iniş yapmıştı. Kayalar Mars'tan Sample Retrieval Lander (Örnek alım aracı) tarafından alınacak ve Earth Return Orbiter'e (Dünya'ya Dönüş Yörünge Aracı) aktarılacak. Kayaların Dünya'ya en erken 2033 yılında gelmesi bekleniyor.

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27/08/2022 11:13