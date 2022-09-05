Mars’ta karbondioksitten oksijen üretildi

NASA’nın Mars görevi kapsamında Mars’taki yaşamı araştıran uzay aracı, Mars’ta bulunan fazla karbondioksitten oksijen üretmeye başladı.

Mars’ta MOXIE( Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment) olarak adlandırılan deney amacına oldukça yaklaştı. MOXIE deneyi Perseverance misyonunun bir parçası ve olası sonuçlar ortaya çıktı.

Science Advances dergisinde yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, 2021'in sonunda MOXIE'nin gündüz ve gece de dahil olmak üzere çeşitli atmosferik koşullarda ve farklı Mars mevsimleri boyunca yedi deneysel çalışmada oksijen üretebildiğini duyurdu.

Çalışmada belirtildiği kadarıyla cihaz saatte 6 gram oksijen üretebilme hedefine başarıyla ulaştı.

MOXIE’nin daha gelişmiş bir versiyonu üzerinde çalışan araştırmacılar, yüzlerce ağacın üretebileceği düzeyde oksijenin bu geliştirilmiş versiyonla daha kısa sürede üretilebileceğini söylüyor. Söz konusu yüksek kapasiteli sistem hem insanları Mars’a ulaştıklarında ayakta tutmak için yeterli oksijeni üretmeli hem de astronotları tekrar Dünya’ya göndermek için yakıt sağlamalı.

MOXIE deneyi şimdiye kadar oldukça umut vadeden önemli girişimleri içinde barındırıyor. Bu da projenin ilerleyen zamanlarında çok daha iyi sonuçların ortaya çıkacağının sinyallerini veriyor.

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05/09/2022 20:12