Mars'ta yaşam mümkün mü? 5 bin kat etkili yeni yöntem

MARS ATMOSFERİNİ ISITMAK

Bilim insanları Mars atmosferine, işlenmiş toz parçacıkları serpiştirerek gezegeni ısıtmak ve yaşanabilir hale getirmek istiyor.



Çığır açan bu fikir, bilim insanlarının Mars'ı yaşanabilir hale getirmek ve Dünya'ya daha çok benzetmek, hatta belki de insanlar için bir yuva haline getirmek için önerdiği devrim niteliğindeki yöntemlerden biri.

5 BİN KAT ETKİLİ

Şu anda Mars yüzeyi yaşamaya elverişsiz: aşırı soğuk, ölümcül ışınlara maruz, toprak tuzlu ve atmosfer çok ince. Orada herhangi bir şeyin yaşadığına dair hiçbir kanıt yok.

Bilim insanları, yeni yöntemin önceki yöntemlere göre 5 bin kat daha etkili olduğunu söylüyor.

ONLARCA YIL SÜREBİLİR

Yeni yöntem, Dünya'dan malzeme taşımak veya Mars yüzeyinden kazıp çıkarmak yerine kolayca bulunabilen kaynakları kullanıyor.

Araştırmacılar, önerinin gerçekten işe yaramasının onlarca yıl süreceği konusunda uyarıyor.

DÜNYA'YA BENZETMENİN FARKLI YOLLARI

Mars'ı terraform etme konusundaki ilk öneriler 1970'lerin başlarında başladı. O zamandan bu yana geçen 50 yılda araştırmacılar onu Dünya'ya daha çok benzetmenin birçok farklı yolunu önerdi. Ancak bunların hiçbiri hayata geçirilmedi.

Araştırmacılar, yeni önerilerinin araştırmaya değer olduğunu çünkü Mars'ı sıvı suya izin verecek kadar ısıtmak için gereken işin düşündüğümüzden daha az olduğunu öne sürüyor.

MARS NASIL ISITILACAK?

Bu biraz da Dünya'da muzdarip olduğumuz sera etkisine benziyor.

Mars'ta yaygın olduğu anlaşılan demir ve alüminyum işlenerek sim parçası büyüklüğünde kısa çubuklar haline getirilecek.

Bu çubuklar kaçan ısıyı hapsedecek ve güneş ışığını yüzeye dağıtarak bir sera yaratacak.

İNSAN YERLEŞİMİNE UYGUN HALE GETİRİLECEK

Havayı değiştirmeden bunu yapmak, insanların Mars'ta yaşamasına olanak sağlamaya yetmeyecek.

Ancak araştırmacılar, mikropların ve ardından yenebilir bitkilerin yetiştirilmesine başlamaya yetebileceğini ve bunların da atmosfere oksijen ekleyerek ortamı, insan yerleşimine daha uygun hale getirebileceğini öne sürüyor.