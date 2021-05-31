Mart Ayı Bursları ve Koronavirüs Destek Ödemesi Yapıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 yılı Mart ayına ait bursların bugün ödendiğini açıkladı.

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31/05/2021

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Mart Ayı Bursları ve Koronavirüs Destek Ödemesi Yapıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 yılı Mart ayına ait bursların bugün ödendiğini açıkladı.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Maliye Bakanlığı burslar için toplam 5 milyon 725 bin 497 TL, 91 kuruş ödeme yaptı.

1280 KİŞİ VE AİLEYE COVİD-19 DESTEĞİ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ayrıca, gelir kaynağını yitiren ve muhtaç duruma düşen 1280 kişi ve aileye de toplam 1 milyon 591 bin 125 TL Covid-19 desteği verildiğini kaydetti

31/05/2021 15:49
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TAGS: dursun oğuz, maliye, Covid-19 desteği
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