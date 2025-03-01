Mart ayı Güney Kıbrıs’ta “sivil koruma ve sivil savunma ayı” olarak belirlendi

Güney Kıbrıs'ta mart ayının Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu tarafından “sivil koruma ve sivil savunma ayı” olarak belirlendiği haber verildi.

İoannu’nun beraberindeki diğer yetkililerle birlikte “sivil koruma ve sivil savunma ayının” başlaması dolayısıyla dün bir basın toplantısı düzenlediğini bildiren “ant1live” haber sitesi, basın toplantısı sırasında “SafeCY” isimli yeni elektronik uygulamanın da tanıtıldığını haber verdi.

Vatandaşların çok yakında uygulamaya geçmesi beklenen bu yeni uygulamayla kendisine en yakın acil durum sığınağı hakkında bilgi alabileceği belirtilirken, Güney Kıbrıs’taki mevcut sığınakların şu an nüfusun yalnızca yüzde 30’una koruma sağlayabildiği ifade edildi.

Habere göre İoannu açıklamasında sivil savunmanın amacının önümüzdeki aylarda acil durum sığınağı olarak kullanılabilecek ve nüfusun yüzde 70'ini kapsayacak başka yerler bulmak olduğunu sözlerine ekledi.