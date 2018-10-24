Martin Schulz: Anastasiadis Gevşek Federasyon Önermediğini Söyledi

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz, dün görüştüğü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kendisine, “gevşek federasyon önermediğini” söylediğini açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre, AKEL’in düzenlediği “AB Perspektifleri ve Kıbrıs Sorunu” konulu panel için Rum tarafında bulunan ve dünkü panel öncesinde Anastasiadis’le görüşen Schulz, panelde yaptığı konuşmada Anastasiadis’le görüşmelerinde geçen konuşmanın ilgili bölümünü -konuşma metni dışında- aktardı.

Anastasiadis’in kendisine, “gevşek federasyon önermediğini söylediğini” belirten Schulz, “Crans-Montana’da çok yaklaştınız, bunun zemini de iki bölgeli, iki toplumlu federasyondu. Kıbrıslılar, bu zeminde müzakerelere geri dönün. Müzakerelerde görüşülmüş çerçevenin dışında, ülkenizi derin bölünmeye sürükleyecek iki devlet çözümü için değil, herhangi başka bir belirsiz çözüm için değil” ifadelerini kullandı.

Çözümün Kıbrıs’ın çözümü olması gerektiğini, AB’nin de yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını söyleyen Schulz, “AB, üye olduğunda bölünmüş olmasına karşın Ada’nın tamamını üye kabul etti. Kıbrıs yeniden birleşirse Avrupa yapılarının uyum sağlayabilmesi öngörüldü. Mesela AB bütçesi, Kıbrıs’ın muhtemel yeniden birleşmesinin neredeyse derhal uyumunu gündeme getirmesi için böyle bir esneklikle planlanmıştır” ifadelerini kullandı.

ANDROS KİPRİANU

Etkinlikte konuşan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da “Bugün, nasıl bir AB istediğimizi tartışıyorsak bu, Avrupa’da bir şeylerin yanlış gittiği anlamına gelir. AKEL, AB’ye üyeliğe, birliğin niteliği değiştiği için değil uluslararası koşullardaki dramatik değişiklik yüzünden karar verdi” dedi. Kiprianu, neoliberallerin bugün milyonlarca işsiz, fakir ve hatta evsiz yaratan reçetesinin

AKEL’in bu tezini doğruladığına işaret etti.

AB’nin mülteciler konusundaki eylemlerinin, ilan edilmiş ilkeleri ile çatıştığına, yatırımların savaş sanayine yöneldiğine, NATO ile birleşmeye ve demokratik işleyiş sorunlarına vurgu yapan Kiprianu, “Bize göre AB’nin demokrasi eksikliği yalnız işleyiş ve prosedür meselesi değildir, yapısaldır” da diye konuştu.

Konuşmasının Kıbrıs sorunuyla ilgili bölümünde Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda hiçbir koşul ve şart koşmadan inisiyatif alması gerektiği görüşünü yineleyen Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı’nın gevşek federasyon tezini de eleştirdi.