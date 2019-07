Marvel dördüncü faz filmleri açıklandı

Marvel Sinematik Evreni'ne dördüncü faz ile önümüzdeki yıllarda katılacak filmlerin isimleri ve yayın tarihleri açıklandı.

Hayranlarının büyük bir merakla beklediği yeni Marvel film serisi resmi olarak açıklandı. Dördüncü faz olarak açıklanan 5 film arasında yeni tekli karakter filmleri bulunuyor. Marvel'in Comic-Con 2019 panelinde, Marvel Studios'un başkanı Kevin Feige, çıkış tarihlerini de içeren Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü aşama için planlarını detaylandırdı.

Filmler arasında Anjeline Jolie ve Selma Hayek gibi isimlerin yer aldığı Eternals, Marvel'in ilk Asyalı karakteri Shang-Chi'nin filmi, Natasha karakterinin anlatıldığı Black Widow ve yeni Thor filmi bulunuyor,

Black Widow - 1 Mayıs 2020

The Eternals - 6 Kasım 2020

Shang-Chi and the Legend of the 10 Rings - 12 Şubat 2021

Doctor Strange 2: In The Multiverse of Madness - 7 Mayıs 2021

Thor: Love and Thunder - Kasım 2021

Ek olarak tarih verilmese de X-Men ve Marvel evreninin birleşmesinin ilk meyvesi olan bir film de Fantastic Four ve X-Men karakterlerinden oluşacak şekilde hazırlanıyor. Ek olarak yeni Black Panter ve Kaptan Marvel filminin çalışmalarının başladığının da müjdesi verildi.

Öte yandan Blade filmi için de kısa bir bilgi verildi. Ancak bu film muhtemelen Netflix ile işbirliği ile hazırlanıyor ve bu platformda yayınlanacak.

Tüm bunlara ek olarak Disney+ dijital platformu için bazı Marvel karakterleri ile ilgili diziler de yapılacak. Bunlar aşağıdaki isim ve tarihlerde yayına girecek:

The Falcon & Winter Soldier sonbahar 2020

WandaVision İlkbahar 2021

Loki ilkbahar 2021

Hawkeye sonbahar 2021