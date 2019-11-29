Masa Başı Çalışanlar Bu Habere Dikkat!

Fizyoterapist Vildan Şah, duruş bozukluklarının bel ve boyun ağrılarına sebep olabileceğine dikkat çekti

ads
29/11/2019
HK

ads
Masa Başı Çalışanlar Bu Habere Dikkat!

Haber Kıbrıs Web TV’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Herşeyden Biraz programının konuğu Fizyoterapist Vildan Şah oldu. Duruş bozukluklarının bel ve boyun ağrılarına sebep olabileceğine dikkat çeken Fizyoterapist Şah, özellikle  uzun süre masa başında çalışanların doğru sandalye kullanmasının ve boyun ve sırtını destekleyerek oturmasının önemli olduğunu ifade etti.  Şah ayakta durmak kadar uzun süre oturmanın da fiziksel şikayetler yaratabileceğini söyleyerek bu konuda da önlem alınması gerektiğini anlattı.

29/11/2019 12:21
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: özlem boyar, Herşeyden Biraz, , Masa başı çalışanlar dikkat, masa, kktc
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.