Masa Başı Çalışanlar Bu Habere Dikkat!

Haber Kıbrıs Web TV’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Herşeyden Biraz programının konuğu Fizyoterapist Vildan Şah oldu. Duruş bozukluklarının bel ve boyun ağrılarına sebep olabileceğine dikkat çeken Fizyoterapist Şah, özellikle uzun süre masa başında çalışanların doğru sandalye kullanmasının ve boyun ve sırtını destekleyerek oturmasının önemli olduğunu ifade etti. Şah ayakta durmak kadar uzun süre oturmanın da fiziksel şikayetler yaratabileceğini söyleyerek bu konuda da önlem alınması gerektiğini anlattı.

29/11/2019 12:21