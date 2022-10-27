Masa Tenisi Federasyonu Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek 

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek. 

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27/10/2022

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Masa Tenisi Federasyonu Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek 

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek. 

Masa Tenisi Federasyonu, 29 Ekim Cumartesi günü federasyon salonunda U11 ve U13 Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.
Turnuva ile ilgili olarak kura çekimi yarın (28 Ekim Cuma) saat 17.00'de çekilecek.

27/10/2022 15:23
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TAGS: Masa Tenisi, kktc, Federasyonu, Ferdi Klasman Turnuvası,
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