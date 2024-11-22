Masa Tenisi Federasyonundan etkinliklere 1 haftalık ara

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22/11/2024

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Masa Tenisi Federasyonundan etkinliklere 1 haftalık ara

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, bu hafta sonu etkinlik gerçekleştirmeyecek. Federasyon, öğrencilerin sınav haftası olmasından dolayı etkinliklerine 1 haftalığına ara verecek.

Geçtiğimiz hafta Nazlime Sporcuoğlu U15 Takımlar Ligi’ni düzenleyen Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, yarın etkinlik yapmayacak. Öğrencilerin sınav haftasının bitmesini bekleyecek olan federasyon, etkinliklerine önümüzdeki haftadan itibaren aralıksız devam edecek.

22/11/2024 18:39
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TAGS: Masa Tenisi Federasyonundan etkinliklere 1 haftalık ara
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