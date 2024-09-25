Masa Tenisi Federasyonu’ndan yeni protokol

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25/09/2024

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Masa Tenisi Federasyonu’ndan yeni protokol

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U11, U13, 15, 19 ve Büyükler Ligi’nde isim sponsorluğu protokolü imzaladı. 

Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğulları ile Mehmet Sporcuoğlu dün federasyon binasında bir araya gelerek yeni sezon için protokol imzaladı. 

Prokolün imzalanması ile birlikte 2024-2025 sezonunda Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenecek liglere “Nazlime Sporcuoğlu” isminin verilmesi kararlaştırıldı. Bu arada federasyon 28 Eylül Cumartesi günü U13 Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek.

25/09/2024 16:01
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TAGS: Masa Tenisi Federasyonu
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