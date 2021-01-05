Masa tenisi önlemlerini artırıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını çerçevesinde federasyon salonunda bir dizi önlemler alıyor. Salonda salgınla ilgili sıkıntı yaşanmaması adına ozon uygulayan cihazlar temin edilirken, bulaşın önüne geçme ve riski sıfıra çekme adına cihazların yeni haftada yerleştirmesi planlanıyor.

Bekiroğulları: Yeni haftada durum değerlendirmesi yapacağız

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, bir süre önce erteledikleri ferdi gençler turnuvasını ülkedeki vakaların devamından dolayı yine ertelediklerini belirtti. Bekiroğulları, yeni hafta ile birlikte yapacakları yönetim kurulu toplantısı ile durumu değerlendireceklerini, ülkede vaka sayılarında normalleşmeye doğru bir gidişat olması durumunda ligleri başlatmayı planladıklarını açıkladı.

“Niyetimiz gidişata göre oynatmak”

Önce gençler ve büyükler kategorilerindeki turnuvaları oynatmayı düşündüklerini belirten Bekiroğulları, KTSYD Turnuvası’nın ardından liglerin başlatılması düşüncesinin olduğunu ancak kesin kararı yönetim kurulu ile yapacakları değerlendirme sonrası alacaklarını ifade etti. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’na bakıldığında onların müsabakaları Nisan ayına kadar ertelediğini ancak kendilerinin bu kadar erteleme düşüncesi olmadığını aktaran Bekiroğulları, “Niyetimiz gidişata göre niyetimiz oynatmak” şeklinde konuştu.

“Hastalığa karşı geliştirilen cihazlardan salona monte edeceğiz”

Yerel vakaların artmasının kendilerini korkuttuğunu, Covid-19 önlemleri kapsamında geliştirilen bir takım cihazlardan federasyon olarak temin ettiklerini açıklayan Mustafa Bekiroğulları, “Hastalıklara karşı geliştirilen cihazlardan temin ettik. En azından federasyon salonunda ciddi bir sıkıntı yaşanmaması ve riski azaltma adına, ozon uygulayan ve testleri yapılmış bu cihazların yeni hafta ile montesini yapacağız. Böylelikle salonumuzdaki önlemleri hat safhaya çıkarmış olacağız” dedi.

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05/01/2021 09:46