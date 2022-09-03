Masa Tenisi sezona merhaba dedi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 2022-2023 sezonuna dün (3 Eylül Cumartesi) gerçekleştirilen müsabakalarla resmen başladı.

U11 ve U13 kız ile erkek kategorilerinde klasman maçlarıyla birlikte lig resmen başlarken, birbirinden zevkli karşılaşmalar oynandı.

Sabah saat 10.00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu salonunda başlayan müsabakalarda U11 ve U13 yaş kız-erkek sporcular yer aldı. U11 kızlarda GAÜ oyuncusu Özüm Özel, U13 kızlarda ARUCAD ANKA sporcusu Arven Yaşamsal, U11 erkeklerde GAÜ sporcusu Kuzey Alev ve U13 erkeklerde ise Bekiroğulları MTAYO sporcusu Bertuğ İlgililer birinci olmayı başardı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Sıralama şu şekilde;

U11 Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Liva Çevik (GAÜ)

3.Vera Yaşamsal (ARUCAD ANKA)

U11 Erkekler

1.Kuzey Alev (GAÜ)

2.Sonay Hayatseven (GAÜ)

3.Ivan Blahotin (GAÜ)

4.Sarp Öztürk (ARUCAD ANKA)

U13 Kızlar

1.Arven Yaşamsal (ARUCAD ANKA)

2.Ayşe Çubukçu (ARUCAD ANKA)

3.Zekiye Koç (ARUCAD ANKA)

U13 Erkekler

1.Bertuğ İlgililer (Bekiroğulları MTAYO)

2.Arel Aşçıoğulları (ARUCAD ANKA)

3.Celal Beyit (Bekiroğulları MTAYO)

4.Ural Atik (Bekiroğulları MTAYO)

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03/09/2022 16:44