Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi başlıyor

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08/12/2022

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Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 10 Aralık Cumartesi günü Büyük Erkekler Ligi'ni resmen başlatıyor.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek. 

Federasyon, 10 Aralık Cumartesi günü federasyon salonunda Büyük Erkekler Ligi'ni başlatacak. 

Karşılaşmalar saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak. Büyük Erkekler Ligi'nde Girne Amerikan Üniversitesi, ARUCAD Anka Spor Derneği, Bekiroğulları MTAYD, Lefke Avrupa Üniversitesi, Sütlüce, Küçük Kaymaklı ve Akdeniz Spor Birliği takımları mücadele edecek.

08/12/2022 15:20
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TAGS: masa tenisi
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