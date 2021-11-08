Masa Tenisinde Büyük Raketler Karşılaştı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda geçtiğimiz cumartesi günü Ferdi Büyükler Turnuvası gerçekleştirildi. Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada kadınlarda Küçük Kaymaklı sporcusu Yağmur Aktunç, erkeklerde ise yine Küçük Kaymaklı sporcusu Eser Erenler şampiyonluğa ulaşan isimler oldu.

Turnuva sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;

Kadınlar

1. Yağmur Aktunç (Küçük Kaymaklı)

2. Hurey Cambaz Ahmetoğlu (Küçük Kaymaklı)

3.Kezal Akçatepe (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Elif Töre (Küçük Kaymaklı)

Erkekler

1.Eser Erenler (Küçük Kaymaklı)

2.İbrahim Pekdoğan (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Sertaç Savim (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Güzey Aknar (ARUCAD Anka Spor Derneği)

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08/11/2021 10:30