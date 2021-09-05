Masa tenisinde büyük raketler karşılaştı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda geçtiğimiz cumartesi günü ferdi büyükler turnuvası gerçekleştirildi. Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada kadınlarda Küçük Kaymaklı’dan Hurey Cambaz Ahmetoğlu, erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Cemal Kara şampiyonluğa ulaşan isimler oldu.

Turnuva sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;

Kadınlar

1.Hurey Cambaz Ahmetoğlu (Küçük Kaymaklı)

2.Yağmur Aktunç (Küçük Kaymaklı)

3.Elif Töre (Küçük Kaymaklı)

3.Kezban Yayman (Gençlik Gücü)

Erkekler

1.Cemal Kara (Lefke Avrupa Üniversitesi)

2.Hasan Bekiroğulları (Lefke Avrupa Üniversitesi)

3.Güzey Aknar (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Bekir Bekiroğulları (Lefke Avrupa Üniversitesi)

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05/09/2021 14:32