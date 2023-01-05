Masa Tenisinde Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası yapılacak

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05/01/2023

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Masa Tenisinde Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası yapılacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Büyükler Ferdi Klasman Turnuvasını 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Turnuvası, yeni yılın ilk turnuvasını Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Masa Tenisi Federasyonu, 7 Ocak Cumartesi günü federasyon salonunda Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.

Turnuva ile ilgili olarak kura çekimi yarın (6 Ocak Cuma) saat 17.00'de çekilecek.

05/01/2023 13:54
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TAGS: masa tenisi
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