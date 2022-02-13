Masa tenisinde Büyükler Ligi başladı

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13/02/2022

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Masa tenisinde Büyükler Ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Ligi  başladı.

Cumartesi günü federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla başlayan seyir zevki yüksek ve çekişmeli mücadelelerin sergilendiği ilk hafta müsabakalarının ardından alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;

1.Ayak

Lefke Avrupa Üni.

3-0

Küçük Kaymaklı

ARUCAD Anka

3-0

Bekiroğulları

Akdeniz Spor Birliği

2-3

Sütlüce

2.Ayak

Lefke Avrupa Üni.

3-0

Bekiroğulları

ARUCAD Anka

3-0

Sütlüce

Akdeniz Spor Birliği

0-3

Küçük Kaymaklı

3.Ayak

Lefke Avrupa Üni.

3-0

Sütlüce

ARUCAD Anka

3-0

Akdeniz Spor Birliği

Bekiroğulları MTAD

0-3

Küçük Kaymaklı

2021-2022 Sezonu Büyük Erkekler Ligi Puan Durumu

 

 

Takım

O

G

M

Puan

 

1.

ARUCAD Anka

3

3

0

6

 

2.

Lefke Avrupa Üni.

3

3

0

6

 

3.

Küçük Kaymaklı

3

2

1

5

 

4.

Sütlüce

3

1

2

4

 

5.

Akdeniz Spor B.

3

0

3

3

 

6.

Bekiroğulları MTAD

3

0

3

3

 
                   

 

 

 

 

13/02/2022 16:49
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TAGS: Masa tenisinde Büyükler Ligi başladı
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