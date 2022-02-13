Masa tenisinde Büyükler Ligi başladı
13/02/2022
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Ligi başladı.
Cumartesi günü federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla başlayan seyir zevki yüksek ve çekişmeli mücadelelerin sergilendiği ilk hafta müsabakalarının ardından alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;
1.Ayak
|
Lefke Avrupa Üni.
|
3-0
|
Küçük Kaymaklı
|
ARUCAD Anka
|
3-0
|
Bekiroğulları
|
Akdeniz Spor Birliği
|
2-3
|
Sütlüce
2.Ayak
|
Lefke Avrupa Üni.
|
3-0
|
Bekiroğulları
|
ARUCAD Anka
|
3-0
|
Sütlüce
|
Akdeniz Spor Birliği
|
0-3
|
Küçük Kaymaklı
3.Ayak
|
Lefke Avrupa Üni.
|
3-0
|
Sütlüce
|
ARUCAD Anka
|
3-0
|
Akdeniz Spor Birliği
|
Bekiroğulları MTAD
|
0-3
|
Küçük Kaymaklı
|
2021-2022 Sezonu Büyük Erkekler Ligi Puan Durumu
|
|
|
Takım
|
O
|
G
|
M
|
Puan
|
|
1.
|
ARUCAD Anka
|
3
|
3
|
0
|
6
|
|
2.
|
Lefke Avrupa Üni.
|
3
|
3
|
0
|
6
|
|
3.
|
Küçük Kaymaklı
|
3
|
2
|
1
|
5
|
|
4.
|
Sütlüce
|
3
|
1
|
2
|
4
|
|
5.
|
Akdeniz Spor B.
|
3
|
0
|
3
|
3
|
|
6.
|
Bekiroğulları MTAD
|
3
|
0
|
3
|
3
|