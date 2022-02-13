Masa tenisinde Büyükler Ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Ligi başladı.

Cumartesi günü federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla başlayan seyir zevki yüksek ve çekişmeli mücadelelerin sergilendiği ilk hafta müsabakalarının ardından alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;

1.Ayak

Lefke Avrupa Üni. 3-0 Küçük Kaymaklı ARUCAD Anka 3-0 Bekiroğulları Akdeniz Spor Birliği 2-3 Sütlüce

2.Ayak

Lefke Avrupa Üni. 3-0 Bekiroğulları ARUCAD Anka 3-0 Sütlüce Akdeniz Spor Birliği 0-3 Küçük Kaymaklı

3.Ayak

Lefke Avrupa Üni. 3-0 Sütlüce ARUCAD Anka 3-0 Akdeniz Spor Birliği Bekiroğulları MTAD 0-3 Küçük Kaymaklı 2021-2022 Sezonu Büyük Erkekler Ligi Puan Durumu Takım O G M Puan 1. ARUCAD Anka 3 3 0 6 2. Lefke Avrupa Üni. 3 3 0 6 3. Küçük Kaymaklı 3 2 1 5 4. Sütlüce 3 1 2 4 5. Akdeniz Spor B. 3 0 3 3 6. Bekiroğulları MTAD 3 0 3 3

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13/02/2022 16:49