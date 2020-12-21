Masa Tenisinde etkinlikler iptal

Korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle Gençler Ferdi Turnuvası iptal edildi

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21/12/2020
HK

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Masa Tenisinde etkinlikler iptal

Yıldızlar Ferdi Turnuvası ile başlayan Masa Tenisi 2020-2021 sezonunda Gençler Ferdi Turnuvası iptal edildi.

Mustafa Bekiroğluları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetimi, korona virüs vakalarında meydana gelen artış nedeniyle Gençler Ferdi Turnuvasını iptal etti.

Konuyla ilgili, şu açıklama yapıldı:

“Ülkemizde bulaşın artması sebebiyle, sporcularımızın bulaş riskini önlemek adına daha önce Cumartesi gerçekleştirileceğini duyurduğumuz Gençler Ferdi Turnuvası iptal edilmiştir. Önümüzdeki hafta pandemi sürecinin seyrine göre değerlendirme yapılacak ve fikstür revize edilecek. Sağlıklı günler dileriz.”

 

 

21/12/2020 11:33
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TAGS: kuzey, kıbrıs, masa tenisi, etkinlikler, iptal
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