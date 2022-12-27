Masa tenisinde GAÜ çifte şampiyon

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen masa tenisi müsabakalarında şampiyon hem kadınlarda hem de erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) oldu. Masa Tenisi Federasyonu’nda oynanan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup eden GAÜ takımı çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonda kadınlarda GAÜ’nün ardından ikincilik kürsüsünde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) yer alırken, üçüncü ise Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) oldu. Erkeklerde ise GAÜ’nün ardından ikincilik DAÜ’ye giderken, kürsünün üçüncü basamağında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımı yer aldı.

Karşılaşmaların sonunda başarılı olan takımlara madalyalarını KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları verdi.

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27/12/2022 09:26