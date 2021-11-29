Masa Tenisinde Gençler Ligi Başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Erkekler Ligi, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla başladı. Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan ilk hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;

1.Ayak

Akdeniz SB 3-0 Dumlupınar Karşıyaka 0-3 Bekiroğulları MTAD Lefke Avrupa Üni. 0-3 ARUCAD Anka

2.Ayak

Akdeniz SB 3-2 Bekiroğulları MTAD Karşıyaka 3-0 ARUCAD Anka Lefke Avrupa Üni. 3-2 Dumlupınar

3.Ayak

Akdeniz SB 3-1 ARUCAD Anka Karşıyaka 3-0 Lefke Avrupa Üni. Bekiroğulları MTAD 3-0 Dumlupınar

2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu Takım O G M Puan 1. ASB 3 3 0 6 2. Bekiroğulları 3 2 1 5 3. Karşıyaka 3 2 1 5 4. ARUCAD Anka 3 1 2 4 5. LAÜ 3 1 2 4 6. Dumlupınar 3 0 3 3

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29/11/2021 10:00