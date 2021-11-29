Masa Tenisinde Gençler Ligi Başladı

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29/11/2021

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Masa Tenisinde Gençler Ligi Başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Erkekler Ligi, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla başladı. Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan ilk hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;

1.Ayak

Akdeniz SB

3-0

Dumlupınar

Karşıyaka

0-3

Bekiroğulları MTAD

Lefke Avrupa Üni.

0-3

ARUCAD Anka

 

2.Ayak

Akdeniz SB

3-2

Bekiroğulları MTAD

Karşıyaka

3-0

ARUCAD Anka

Lefke Avrupa Üni.

3-2

Dumlupınar

 

3.Ayak

Akdeniz SB

3-1

ARUCAD Anka

Karşıyaka

3-0

Lefke Avrupa Üni.

Bekiroğulları MTAD

3-0

Dumlupınar

 

2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu

 

Takım

O

G

M

Puan

1.

ASB

3

3

0

6

2.

Bekiroğulları

3

2

1

5

3.

Karşıyaka

3

2

1

5

4.

ARUCAD Anka

3

1

2

4

5.

LAÜ

3

1

2

4

6.

Dumlupınar

3

0

3

3

 

29/11/2021 10:00
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TAGS: Masa Tenisi
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