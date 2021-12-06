Masa Tenisinde Gençler Ligi’nde İkinci Hafta Karşılaşmaları Oynandı

 Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Liglerine, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

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06/12/2021

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Masa Tenisinde Gençler Ligi’nde İkinci Hafta Karşılaşmaları Oynandı

 Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Liglerine, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan ikinci hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle; Genç Erkekler 3.Ayak Akdeniz SB 3-0 Lefke Avrupa Üni. Karşıyaka Ert. Dumlupınar ARUCAD Anka 0-3 Bekiroğulları MTAD 4.Ayak Akdeniz SB 2-3 Karşıyaka Lefke Avrupa Üni. 0-3 Bekiroğulları MTAD ARUCAD Anka Ert. Dumlupınar Genç Kızlar 1.Ayak Karşıyaka Ert. Küçük Kaymaklı ARUCAD ANKA Ert. Dumlupınar 2.Ayak Karşıyaka Ert. Dumlupınar ARUCAD ANKA 3-2 Küçük Kaymaklı

06/12/2021 14:21
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TAGS: masa tenisi, lig, kktc,
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