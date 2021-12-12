Masa Tenisinde Gençler Ligi’nde İkinci Hafta Karşılaşmaları Oynandı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Liglerine, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

ads ads ads ads
12/12/2021

ads
ads
ads
Masa Tenisinde Gençler Ligi’nde İkinci Hafta Karşılaşmaları Oynandı

Masa Tenisinde Gençler Ligi’nde İkinci Hafta Karşılaşmaları Oynandı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Liglerine, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan üçüncü hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;

Genç Erkekler

6.Ayak

Akdeniz SB

3-0

Dumlupınar

Karşıyaka

0-3

Bekiroğulları MTAD

Lefke Avrupa Üni.

1-3

ARUCAD Anka

 

7.Ayak

Akdeniz SB

2-3

Bekiroğulları MTAD

Karşıyaka

3-0

ARUCAD Anka

Lefke Avrupa Üni.

3-0

Dumlupınar

 

8.Ayak

Akdeniz SB

3-0

ARUCAD Anka

Karşıyaka

3-1

Lefke Avrupa Üni.

Bekiroğulları MTAD

3-0

Dumlupınar

 

Genç Kızlar

3.Ayak

Karşıyaka

0-3

ARUCAD Anka

Dumlupınar

0-3

Küçük Kaymaklı

 

4.Ayak

Karşıyaka

0-3

Küçük Kaymaklı

ARUCAD ANKA

3-0

Dumlupınar

 

2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu

 

Takım

O

G

M

Puan

1.

Bekiroğulları

8

7

1

15

2.

Karşıyaka

8

6

2

14

3.

ASB

8

6

2

14

4.

ARUCAD Anka

8

3

5

11

5.

LAÜ

8

2

6

10

6.

Dumlupınar

8

0

8

8

 

12/12/2021 18:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: masa tenisi, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.