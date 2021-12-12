Masa Tenisinde Gençler Ligi’nde İkinci Hafta Karşılaşmaları Oynandı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Liglerine, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan üçüncü hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;

Genç Erkekler

6.Ayak

Akdeniz SB 3-0 Dumlupınar Karşıyaka 0-3 Bekiroğulları MTAD Lefke Avrupa Üni. 1-3 ARUCAD Anka

7.Ayak

Akdeniz SB 2-3 Bekiroğulları MTAD Karşıyaka 3-0 ARUCAD Anka Lefke Avrupa Üni. 3-0 Dumlupınar

8.Ayak

Akdeniz SB 3-0 ARUCAD Anka Karşıyaka 3-1 Lefke Avrupa Üni. Bekiroğulları MTAD 3-0 Dumlupınar

Genç Kızlar

3.Ayak

Karşıyaka 0-3 ARUCAD Anka Dumlupınar 0-3 Küçük Kaymaklı

4.Ayak

Karşıyaka 0-3 Küçük Kaymaklı ARUCAD ANKA 3-0 Dumlupınar

2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu Takım O G M Puan 1. Bekiroğulları 8 7 1 15 2. Karşıyaka 8 6 2 14 3. ASB 8 6 2 14 4. ARUCAD Anka 8 3 5 11 5. LAÜ 8 2 6 10 6. Dumlupınar 8 0 8 8

Bu habere tepkiniz:



12/12/2021 18:18