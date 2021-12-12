Masa Tenisinde Gençler Ligi’nde İkinci Hafta Karşılaşmaları Oynandı
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Liglerine, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla devam edildi.
12/12/2021
Masa Tenisinde Gençler Ligi’nde İkinci Hafta Karşılaşmaları Oynandı
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Liglerine, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan üçüncü hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;
Genç Erkekler
6.Ayak
|
Akdeniz SB
|
3-0
|
Dumlupınar
|
Karşıyaka
|
0-3
|
Bekiroğulları MTAD
|
Lefke Avrupa Üni.
|
1-3
|
ARUCAD Anka
7.Ayak
|
Akdeniz SB
|
2-3
|
Bekiroğulları MTAD
|
Karşıyaka
|
3-0
|
ARUCAD Anka
|
Lefke Avrupa Üni.
|
3-0
|
Dumlupınar
8.Ayak
|
Akdeniz SB
|
3-0
|
ARUCAD Anka
|
Karşıyaka
|
3-1
|
Lefke Avrupa Üni.
|
Bekiroğulları MTAD
|
3-0
|
Dumlupınar
Genç Kızlar
3.Ayak
|
Karşıyaka
|
0-3
|
ARUCAD Anka
|
Dumlupınar
|
0-3
|
Küçük Kaymaklı
4.Ayak
|
Karşıyaka
|
0-3
|
Küçük Kaymaklı
|
ARUCAD ANKA
|
3-0
|
Dumlupınar
|
2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu
|
|
Takım
|
O
|
G
|
M
|
Puan
|
1.
|
Bekiroğulları
|
8
|
7
|
1
|
15
|
2.
|
Karşıyaka
|
8
|
6
|
2
|
14
|
3.
|
ASB
|
8
|
6
|
2
|
14
|
4.
|
ARUCAD Anka
|
8
|
3
|
5
|
11
|
5.
|
LAÜ
|
8
|
2
|
6
|
10
|
6.
|
Dumlupınar
|
8
|
0
|
8
|
8