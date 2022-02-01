Masa Tenisinde Karmalar Ligi Başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından Keyf-i Sefa sponsorluğu ve İlçe Belediyeleri iş birliği ile ilk kez düzenlenen KKMTF Karmalar Ligi İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla başladı.

Masa Tenisinin tüm ülkeye yayılıp tanınması hedefiyle başlayan lig, gerek sporcular gerekse de izleyiciler açısından seyir zevki yüksek mücadeleler ortaya koyan Karma Takımlar ile gerçekleştiriliyor.

Çeşitli yaş gruplarından 15 karma takımın yer aldığı KKMTF Karmalar Ligi, altı ay boyunca tüm ilçelerde gerçekleştirilecek.

Karmalar Ligi ilk hafta karşılaşmalarına verilen arada Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğulları tarafından, ligin açılış haftasına ev sahipliği yapan İskele Belediyesi’nin Asbaşkanı Sefa Kurukafa’ya plaket takdim edildi.

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01/02/2022 10:07