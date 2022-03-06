Masa Tenisinde Karmalar Ligi’nde 2. Hafta Maçları Oynandı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından bu sezon ilk kez düzenlenen Karmalar Ligi 2. Hafta, Lefkoşa Etabı geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda oynandı. Karma raketlerin oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalar ortaya koyduğu karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ise şöyle oluştu;

KKMTF Karmalar Ligi 2. Hafta # Karma Takımlar O. Puan 1. Elif&Eser 9 18 2. Sunay&Sertaç 9 17 3. Düriye&İbrahim 9 16 4. Bilge&Hasan 10 16 5. Hurey&Zekai 10 16 6. Fatma&Süha 9 15 7. Kezban&Bekir 9 14 8. Kezal&Güzey 9 14 9. Sıla&Vehbi 9 12 10. Alev&Ali 9 11 11. Açelya&Osman 9 10 12. İlke&Onur 9 10 13. Şerif&Burak 8 10 14. Yağmur&Osman 4 8 15. Ecem&Toprak 8 8

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06/03/2022 16:42