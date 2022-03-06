Masa Tenisinde Karmalar Ligi’nde 2. Hafta Maçları Oynandı
06/03/2022
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından bu sezon ilk kez düzenlenen Karmalar Ligi 2. Hafta, Lefkoşa Etabı geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda oynandı. Karma raketlerin oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalar ortaya koyduğu karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ise şöyle oluştu;
|
KKMTF Karmalar Ligi 2. Hafta
|
#
|
Karma Takımlar
|
O.
|
Puan
|
1.
|
Elif&Eser
|
9
|
18
|
2.
|
Sunay&Sertaç
|
9
|
17
|
3.
|
Düriye&İbrahim
|
9
|
16
|
4.
|
Bilge&Hasan
|
10
|
16
|
5.
|
Hurey&Zekai
|
10
|
16
|
6.
|
Fatma&Süha
|
9
|
15
|
7.
|
Kezban&Bekir
|
9
|
14
|
8.
|
Kezal&Güzey
|
9
|
14
|
9.
|
Sıla&Vehbi
|
9
|
12
|
10.
|
Alev&Ali
|
9
|
11
|
11.
|
Açelya&Osman
|
9
|
10
|
12.
|
İlke&Onur
|
9
|
10
|
13.
|
Şerif&Burak
|
8
|
10
|
14.
|
Yağmur&Osman
|
4
|
8
|
15.
|
Ecem&Toprak
|
8
|
8