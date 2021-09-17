Masa tenisinde KTSYD Kupası düzenleniyor

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17/09/2021

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Masa tenisinde KTSYD Kupası düzenleniyor


Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) çeşitli spor branşlarında federasyonlarla işbirliğiyle organize ettiği KTSYD Kupası organizasyonları devam ediyor. Bu çerçevede bir süre önce futbolda geleneksel olarak düzenlenen KTSYD Kupası’nın ardından masa tenisi branşında da son yıllada düzenlenen KTSYD Kupası, 18 Eylül Cumartesi günü yapılacak. 

Büyük Kadın ve Büyük Erkek kategorilerinde yapılacak olan kupa mücadelesi Masa Tenisi Federasyonu Salonu’nda yer alacak. 

Sabah saat 10.00’da başlayacak müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödülleri yetkililer tarafından takdim edilecek.

17/09/2021 16:35
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TAGS: Masa tenisi, KTSYD Kupası
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Kupa 2'ye katılım payı olarak katsayı hissesiyle beraber toplamda 6 milyon 231 bin Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, İtalyan ekibini de devirmesiyle 630 bin Euro'luk galibiyet priminin daha sahibi oldu. Böylece şimdiden 6 milyon 861 bin Euro'luk (69.4 milyon TL) gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, 9 yeni transferine bir sene boyunca toplamda ödeyeceği 7 milyon 90 bin Euro'nun da çok büyük bir kısmını Eylül ayı sona ermeden çıkarmış oldu.

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