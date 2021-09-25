Masa Tenisinde Minikler Ligi Başladı

ads ads ads ads
25/09/2021

ads
ads
ads
Masa Tenisinde Minikler Ligi Başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Gecce Restoran Minikler Ligi geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla başladı.

Minik raketlerin oldukça çekişmeli ve zevkli mücadeleler ortaya koyduğu ilk hafta karşılaşmaları sonrasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;

1.Ayak

Karşıyaka

(3 – 2)

ARUCAD Anka

GAÜ

(0 – 3)

BMTAD

 

 

 

2.Ayak

Karşıyaka

(1 – 3)

BMTAD

GAÜ

(1 – 3)

ARUCAD Anka

 

 

 

3.Ayak

Karşıyaka

(3 – 1)

GAÜ

BMTAD

(3 – 1)

ARUCAD Anka

 

 

 

Gecce Restoran Minikler Ligi Puan Durumu

#

Takım

O

G

M

P

 

1.

BMTAD

3

3

0

6

 

2.

Karşıyaka

3

2

1

5

 

3.

ARUCAD Anka

3

1

2

4

 

4.

GAÜ

3

0

3

3

 

 

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Gecce Restorant Minikler Ligi önümüzdeki hafta cumartesi günü oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

25/09/2021 19:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Masa Tenisi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.