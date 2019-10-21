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Masa Tenisinde Oyunlar Başlıyor

Masa tenisinde Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamındaki turnuvalar Salı günü başlıyor.

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21/10/2019

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Masa Tenisinde Oyunlar Başlıyor

Salı sabahı 10.00’da gerçekleştirilecek törenle başlayacak turnuvalarda milli takımımızla birlikte mücadele edecek konuk ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya ve Özbekistan’dan oluşuyor.

Takım müsabakalarının oynanacağı ilk günün ardından, ferdi ve çift müsabakalarının oynanacağı ikinci günün sonunda oyunların masa tenisi ayağı sona erecek.

21/10/2019 09:40
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