Masa Tenisinde Oyunlar Başlıyor
Masa tenisinde Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamındaki turnuvalar Salı günü başlıyor.
21/10/2019
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Salı sabahı 10.00’da gerçekleştirilecek törenle başlayacak turnuvalarda milli takımımızla birlikte mücadele edecek konuk ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya ve Özbekistan’dan oluşuyor.
Takım müsabakalarının oynanacağı ilk günün ardından, ferdi ve çift müsabakalarının oynanacağı ikinci günün sonunda oyunların masa tenisi ayağı sona erecek.