Masa Tenisinde raketleri aileler sallayacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 25 Ocak Cumartesi günü farklı bir etkinlik düzenleyecek.

Sporcuların en büyük destekçileri olan aileleri Cumartesi günkü etkinlikte tribünde maçları takip etme yerine, sahada karşılaşmalar yapacaklar.

Sabah saat 10.00’da Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda başlayacak olan ve bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan etkinlik erkekler ve kadınlar olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenecek.

Karşılaşmaların tamamlanmasından sonra dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edilecek.