Masa Tenisinde Serkan Maypa Yıldızlar Ligi başladı
24/10/2021
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Serkan Maypa Yıldızlar Ligi geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda başladı. Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan ilk hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;
1. Ayak
Karşıyaka (3 – 1) ARUCAD Anka
GAÜ (0 – 3) BMTAD
2. Ayak
Karşıyaka (3 – 2) BMTAD
GAÜ (1 – 3) ARUCAD Anka
3. Ayak
Karşıyaka (3 – 0) GAÜ
BMTAD (3 – 1) ARUCAD Anka
Serkan Maypa Yıldızlar Ligi Puan Durumu
# Takım O G M P
1. Karşıyaka 3 3 0 6
2. Bekiroğulları MTAD 3 2 1 5
3. ARUCAD Anka 3 1 2 4
4. GAÜ 3 0 3 3
Serkan Maypa Yıldızlar Ligi önümüzdeki hafta cumartesi günü federasyon salonunda oynanacak ikinci hafta müsabakalarıyla devam edecek.