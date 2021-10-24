Masa Tenisinde Serkan Maypa Yıldızlar Ligi başladı

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24/10/2021

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Masa Tenisinde Serkan Maypa Yıldızlar Ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Serkan Maypa Yıldızlar Ligi geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda başladı. Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan ilk hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;

1. Ayak

Karşıyaka            (3 – 1)   ARUCAD Anka

GAÜ      (0 – 3)   BMTAD

2. Ayak

Karşıyaka            (3 – 2)   BMTAD

GAÜ      (1 – 3)   ARUCAD Anka

3. Ayak

Karşıyaka            (3 – 0)   GAÜ

BMTAD (3 – 1)   ARUCAD Anka

Serkan Maypa Yıldızlar Ligi Puan Durumu

#             Takım    O             G            M           P

1.            Karşıyaka             3             3             0             6

2.            Bekiroğulları MTAD        3             2             1             5

3.            ARUCAD Anka   3             1             2             4

4.            GAÜ      3              0             3             3

Serkan Maypa Yıldızlar Ligi önümüzdeki hafta cumartesi günü federasyon salonunda oynanacak ikinci hafta müsabakalarıyla devam edecek.

24/10/2021 16:13
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TAGS: Masa Tenisinde Serkan Maypa Yıldızlar Ligi başladı
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