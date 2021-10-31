Masa Tenisinde Serkan Maypa Yıldızlar Ligi’nde Şampiyonlar Belli Oldu

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31/10/2021

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Masa Tenisinde Serkan Maypa Yıldızlar Ligi’nde Şampiyonlar Belli Oldu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Serkan Maypa Yıldızlar Ligi geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan lig mücadelelerinin ardından Yıldız Erkeklerde Karşıyaka şampiyonluğa ulaşan ekip oldu. Şampiyona usulü oynanan Yıldız Kızlarda ise Karşıyaka’yı 3-2 mağlup eden Gençlik Gücü, şampiyonluğa ulaştı. Yıldız erkekler ligi sonucunda oluşan son puan durumu ise şöyle;

 

Serkan Maypa Yıldızlar Ligi Puan Durumu

#

Takım

O

G

M

P

1.

Karşıyaka

6

6

0

12

2.

Bekiroğulları MTAD

6

4

2

10

3.

ARUCAD Anka

6

2

4

8

4.

GAÜ

6

0

6

6

 

31/10/2021 18:27
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TAGS: Masa Tenisinde Serkan Maypa, Yıldızlar Ligi, Şampiyonlar
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