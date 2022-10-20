Masa Tenisinde U15’ler sahnede olacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek.

Masa Tenisi Federasyonu, 22 Ekim Cumartesi günü federasyon salonunda U15 Takım Şampiyonası düzenleyecek. Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.

U15 Erkekler kategorisinde Bekiroğulları, Girne Amerikan Üniversitesi, Dumlupınar ve ARUCAD Anka Spor Derneği mücadele ederken, U15 Kadınlar kategorisinde ise Girne Amerikan Üniversitesi, ARUCAD Anka Spor Derneği ve Gençlik Gücü başarı arayacak.

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20/10/2022 14:22