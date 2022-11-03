Masa Tenisinde U15'lerin haftası

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek. 

ads ads ads ads
03/11/2022

ads
Masa Tenisinde U15'lerin haftası

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek. 

Masa Tenisi Federasyonu, Kasım Cumartesi günü federasyon salonunda U15 Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.

Turnuva ile ilgili olarak kura çekimi yarın (4 Kasım Cuma) saat 17.00'de çekilecek.

03/11/2022 13:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Masa Tenisi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.