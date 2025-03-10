Masa Tenisinde U19 Ferdi Klasman Turnuvası heyecanı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U19 Ferdi Klasman Turnuvası’nı 8 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdi. Oynanan maçlar sonrasında kadınlarda GAÜ sporcusu Özüm Özel, erkeklerde ise Arucad Anka Spor Derneği sporcusu Tuğra Soyer şampiyonluğa ulaştı.

Federasyon her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da etkinliklerini sürdürdü. Sabah saat 10.00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda başlayan turnuva aynı gün sona erdi ve dereceye giren isimler belli oldu.

Dereceler şu şekilde oluştu;

U19 Kadınlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Liva Çevik (GAÜ)

1.3.Ayşe Çubuklu (Arucad Anka Spor Derneği)

2.3 Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)

U19 Erkekler

1.Tuğra Soyer (Arucad Anka Spor Derneği)

2.Ali İleri (Lefke Avrupa Üniversitesi)

1.3.Arel Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)

2.3.Toprak Öztürk (Arucad Anka Spor Derneği)