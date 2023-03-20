Masa Tenisinde U19’lar mücadele etti

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 18 Mart Cumartesi günü U19 Erkek ve Kadınlar kategorisinde Klasman Turnuvası düzenledi.

Federasyon salonunda yapılan karşılaşmalar oldukça heyecanlı geçerken, kadınlarda Arucad Anka Spor Derneği sporcusu Kezal Akçatepe, erkeklerde ise yine Arucad Anka Spor Derneği sporcusu Ali İleri şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

36 erkek, 12 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada sıralamalar şu şekilde oluştu;

Kadınlar

1.Kezal Akçatepe (Arucad Anka Spor Derneği)

2.Özüm Özel (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Liva Çevik (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)

Erkekler

1.Ali İleri (Arucad Anka Spor Derneği)

2.Ada Olgun (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)

3.Demir Tecel (Sütlüce Spor Kulübü)

3.Metehan Fahrioğlu (Sütlüce Spor Kulübü)

Bu habere tepkiniz:



20/03/2023 10:08