Masa Tenisinde U19’lar sahne alacak

Masa tenisinde U19 Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek.

U19 Erkekler ve Kadınlar Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilecek. Mücadeleler sabah saat 10.00’da başlayacak.

Turnuvada erkekler kategorisinde Bekiroğulları MTAYD, Akdeniz Spor Birliği, ARUCAD Anka Spor Derneği, Girne Amerikan Üniversitesi ve Dumlupınar takımları mücadele ederken, kadınlar kategorisinde ise ARUCAD Anka Spor Derneği, Dumlupınar ve Girne Amerikan Üniversitesi mücadele edecek.

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06/10/2022 13:39