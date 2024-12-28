Masa Tenisinde yeni yıl resepsiyonu yapıldı 

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl resepsiyonunu bu yıl da gerçekleştirdi. Federasyon salonunda yapılan resepsiyona başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere birçok kesimden kişiler katılım gösterdi. Gece başlangıcında konuşan Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, bir yılı daha geride bırakmanın anlamından bahsederken, masa tenisinin ülkemizde gelişmeye devam ettiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Bekiroğulları masa tenisinin gelişmesi, büyümesi için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ve yapacaklarını ifade ederken, destek veren kesimlere de teşekkür etti. Gecede birçok kişi ödül aldı. Ödül alanlar şu şekilde;

2024 yıl sonu başarı ödülleri

Özüm Özel (4 kategori klasman birincisi)

Sonay Hayatseven (U11 kategori birincisi)

Kuzey Mehmet Alev (U13 kategori birincisi)

Ali İleri (U15 kategori birincisi)

Tuğra Soyer (U19 kategori birincisi)

Cemal Kara (Büyük Erkekler birincisi)

Özel Ödüller

Yücel Hatay (Kurucu Üye)

Kemal Özipek (Eski Milli Sporcu)

Mustafa Şenol Sütcü (Spor Dairesi Müdürü)

Mehmet Sporcuoğlu (2024-25 ana sponsor)

Federasyona katkı koyanlar

Hüseyin Amcaoğlu (Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı), Turkcell (internet sponsoru), LAÜ (yurt dışı başarılarından dolayı), GAÜ (alt yapı başarılarından dolayı), Arucad Anka (yurt dışı ve alt yapı başarılarından dolayı), kurs hocaları

Federasyon bünyesinde görev alanlar

İbrahim Oğuz Aydın (Milli takım antrenörü), Osman Yurtkan (Milli takım antrenörü), Bekir Bekiroğulları (Milli takım antrenörü)

2024-25 sezonu albümü (Arucad Anka Spor Derneği, LAÜ, GAÜ, Dumlupınar, Sütlüce, Bekiroğulları, Net Spor, Gönyeli, GÜHAD Spor Derneği)