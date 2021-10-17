Masa Tenisi’nde Yıldızlar Ferdi Turnuvası Gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda, Yıldızlar Ferdi Turnuvası geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan turnuva sonunda Yıldız Kızlar kategorisinde Gençlik Gücü sporcusu Alev Yayman ve Yıldız Erkekler kategorisinde Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği sporcusu Tuğra Soyer şampiyonluğa ulaşan isimler oldu.

Turnuva sonunda kürsü şu şekilde oluştu;

Yıldız Kızlar

1.Alev Yayman (Gençlik Gücü)

2.Nihal Zorlu (Karşıyaka)

3.Ecem Önder (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Aren Bıyıklı (Gençlik Gücü)

Yıldız Erkekler

1.Tuğra Soyer (Bekiroğulları)

2.Ali İleri (Karşıyaka)

3.Arda Alat (Karşıyaka)

3.Adal Aksoy (Karşıyaka)

Bu habere tepkiniz:



17/10/2021 18:53