Masa tenisinde zafer Girne Amerikan Üniversitesi’nin

ads ads ads
21/03/2022

ads
ads
ads
Masa tenisinde zafer Girne Amerikan Üniversitesi’nin

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen üniversitelerarası masa tenisi müsabakalarında şampiyon hem erkeklerde hem de kadınlarda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımı oldu. Lefkoşa’da Masa Tenisi Federasyonu’nda oynanan karşılaşmalarda erkeklerde ikincilik Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımının olurken, üçüncülük ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK) takımının oldu. Kadınlarda ise ikincilik DAÜ takımının olurken üçüncülük Girne Üniversitesi takımının oldu.

Karşılaşmaların sonunda şampiyon ve başarılı olanlara kupa ve madalyalarını KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve federasyon yöneticileri takdim etti.

 

21/03/2022 17:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Masa tenisinde zafer Girne Amerikan Üniversitesi’nin
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.