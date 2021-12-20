Masa Tenisinin 50. Gurur yılı

Masa Tenisi Federasyonu 50. Kuruluş yıldönümünü önceki akşam (Cumartesi) düzenlediği balo ile kutladı.

Lefkoşa’da Hidden Garden’da gerçekleştirilen geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak ödül Verdi.

En büyük proje yakında hayat bulacak

Gecede açılış konuşmasını yapan Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğulları ülkedeki masa tenisinin geçmişi ile ilgili bilgiler vererek en büyük projelerinin federasyon binası ve yanında bulunan boş arazi üzerine yap islet devret usulüne göre yapılacak federasyon idari binası, iki adet salon ve otel projelerinden oluşan kompleks olduğunu dile getirdi ve kısa süre içinde bunun gerçekleşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında 50 yıl önce kurulan masa tenisi federasyonunun faaliyetlerini başarıyla sürdürmesinin bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.



“Her koşulda var olmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yetenekli gençlerin olmasından dolayı gururlu olduklarını dile getirerek döviz krizinden dolayı yaşanan sıkıntılar olduğunu ancak her koşulda var olmaya devam edeceğimizi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk gençliğine dünyanın uyguladığı haksız ambargolara her gittiği yerde dile getirdiğini söyleyerek Kıbrıs Türk gencinin ambargolara rağmen bayrağımızla yeteneğimizle insanlığımızla başarılarımızla bizi dünyada temsil ettiklerini kaydetti.



“Kıbrıs Türk gencinin önü açıktır”

“Kıbrıs Türk gencinin önü açıktır. Devlet olarak, hükümet olarak, federasyon olarak, aile olarak bize düşen onlara bu imkanları sunmak, önlerini açmaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar; federasyon başkanı, federasyon yetkililerini, aileleri ve gençleri yürekten kutlayarak başarılar diledi.

Ödüller verildi

Gecede ayrıca Federasyona hizmet etmiş eski başkanlar, katkı koyan sponsorlar, başarılı kulüplere ve başarılı sporculara da 50. Yıl başarı ve hizmet plaketleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer yetkililer tarafından verildi.

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20/12/2021 10:30