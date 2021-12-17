‘Masada kalabilirim’ demişti… Seren Serengil ameliyattan çıktı

Zayıflamak için geçirdiği operasyonlar yüzünden sürekli kilo kaybı yaşayan Seren Serengil’in organları iflas etme noktasına geldi. Uzun süredir de serumla beslenen ünlü sunucu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bugün riskli bir ameliyata gireceğini söyledi.

Ameliyat öncesi veda videosu çeken Serengil, “İnşallah her şey yolunda gidecek. Birazdan ameliyata alınacağım. İnşallah sağ salim çıkıp, ben yine bir yolunu bulup geleceğim. Ama olur da terslik olursa… Zor bir ameliyat, organlar içeride yapışmış olabilir diyorlar” dedi.

“AMELİYAT ÇOK GÜZEL GEÇTİ”

Mustafa Rahman Tohma, sevgilisi Seren Serengil’in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Tohma, “Allah’ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti” ifadelerini kullandı.

“MASADA KALMA İHTİMALİM VAR”

Seren Serengil geçen günlerde yaptığı açıklamada ameliyatın risklerini anlatmıştı:

“Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş… ‘Ameliyat masasında kalabilirsin’ dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor. Bu duruma herkes çok üzülüyor, bir an önce bitsin. Sürekli hastalıkla gündeme gelmek de istemiyorum.”

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17/12/2021 14:34