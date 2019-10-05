MASDER’in cumartesi sohbetlerine katılan belediye başkanı ismail arter önemli açıklamalarda bulundu

Mağusa Suriçi Derneği (Masder)’nin bugün konuğu Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter oldu. Toplantıya Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’da katıldı.

Açılış konuşmasını Masder Başkanı Rifat Yalınç yaparak “Neler yapabileceğiz konusunda konuşacağız Cumartesi sohbetine Sayın Başkan İsmail Arter konularıyla sohbetleriyle keyif katmış olacaktır” dedi.

Daha sonra söz alan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Mağusa’nın sorunlarını başlıklar altında konuları tek tek alarak ele alarak katılımcılara aktardı. İsmail Arter konuşmasında, “ Eksik yaptığımızve tamamladığımız projelerimiz var insnaların Salamis Yolunun yarım kaldığı gibi söyledikleri doğrudur. Barış Gücünden ilerisinin tamamlanması gerekiyor. Büyükelçiliğin bize ayırdığı bütçe 1 Milyon 750 Bin TL ayrıldı. Onaylanıp tekrardan ihaleye çıkılacak 3 Milyon TL keşfi vardı, 1 Milyon 500 Bin TL ayrıldı. Parasal durumdan sıkıntı yaşanmaktadır. Kaynaktan para bulunduğunda trafik ışıklarıyla ilgili çalışma yapılıp trafik ışıklarını daha doğru yerlere yerleştirilmesi gerekmektedir. Yeniden keşif yapıp Aşıklar yolu projesinde düzenleme yapılacaktır. Geçen yılın en önemli projelerinden ve bitmiş bir proje ydi. Bu projede bize elçiliğin ödeyeceği parayı biz ödedik fakat aylar geçti bize geri ödeme olmadı. Belediyede yaşanan ekonomik sıkıntılar da bunların sebepleridir. Kaldırımlarda düzenlenmesi yapılacaktır. Hendek düzenleme projesi de biten projeler arasındaydı. Burada Eski Eserler ve Müzeler Dairesine sitem ediyorum istediğimiz gibi projeyi yapamadılar. Çiçeklerin, bitkilerin boylarına göre kısıtlamalar getirdiler. Aydınlatmayla ilgili çalışmalar yapılacak, bisiklet yolu gibi projelerimiz olacak. Belediyemizin en üzerinde uğraştığı konu Kanalizasyondur. Kanalizasyon sisteminin tamiratı ile olan projedir. Yapılan projeyi belediyemiz devraldı. Tam masasıyla çalışan bir sistem değil. Arızaları var, taşmalar ve kötü kokular olmaktadır. Bu projeyi önceden yapanlar mahkemelik oldular yargı süreci devam ediyor. Şehir olarak kanalizasyonun başarılı olmamasından dolayı biz mağdur durumuna düştük. Avrupa Birliği dediki ben tamiratı ile para ayırdım bunu tamir edeceğim 3-4 senedir bu süreci yaşıyoruz geldiğimiz noktada bu projeyi yaptılar boruların bazı bölgelerde arızalı, kırık patlak gibi olduğunu tespit ettiler. Raporlar oluşturuldu 47 km uzunluğunda bir kanalizasyon ağı varken Mağusa’da 31 km tamirat gerekmektedir” ifadelerini kullandı. (MHA)

05/10/2019 17:09