MASİB, sektörün sorunlarını ve resen vergileri konuşmak için toplanıyor

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı Barış Yuca ve yönetim kurulu, sektördeki sorunları, şikayetleri konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak üzere bir toplantı gerçekleştiriyor.

Özellikle devlet tarafından galerilere gönderilen ve gerçeklikten uzak resen vergilerle ilgili bir yol haritası belirlemek amacıyla toplanma kararı alan Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği 24 Aralık 2024, Salı gün saat 19:00’da Ticaret Odası'nda toplanacak.

Bilindiği üzere sektörde, Maliye Bakanlığı tarafından son zamanlarda galerilere gönderilen resen vergiler konusunda ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda. Bu konunun toplantının ana maddesi olacağı ifade ediliyor.