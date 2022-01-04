'Maske Kimsin Sen' Programına satanizm suçlaması

1 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle FOX TV'de yayınlanmaya başlanan 'Maske Kimsin Sen?' yarışması, ünlü isimlerin kullandığı kostümler nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bu tepkilerin ardından jüri koltuğunda oturan oyuncu Eda Ece'den bir paylaşım geldi.

Yurt dışında "The Masked Singer" adıyla yayınlanan eğlence programı "Maske Kimsin Sen?" 1 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle Fox'ta yayınlanmaya başladı.

Jüri kadrosunda Melis Sezen, Alican Yücesoy, Doğu Demirkol ve Eda Ece yer aldığı ve sunuculuğunu ise Tansel Öngel üstlendiği program yayına başladığı gündem itibaren tartışmalara neden oldu.

Kendi alanlarında ünlü isimlerin farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkılar söylediği ve jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyircilerin yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalıştığı bu program saçma bir şekilde satanizm/paganizm ritüelleriyle dolu olduğu gerekçesiyle eleştirilere neden oldu.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da bu tepkilerin ardından FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli program hakkında inceleme başlatılacağını bildirdi.

Tüm bu yaşananların ardından da jüri koltuğunda oturan oyuncu Eda Ece, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Ece, paylaşımında formatın Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerde yayınlandığını belirtti.

Instagram hesabından da "Art niyet aramak, yanlış ve uçuk fikirler ve kötülük sahibinin, bizle bir ilgisi yok, bizim aklımıza bile gelmez!" diyerek tepki gösterdi.

Diğer jüri üyesi Alican Yücesoy da Eda Ece'nin paylaşımını alıntıladı.

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04/01/2022 09:27