Maske kullanımı ağız kokusuna neden olabilir mi?

Geçtiğimiz 2 yılda hepimiz Covid-19 salgını nedeniyle korunmak için maske takmaya başladık. Ancak, mutlaka fark etmişsinizdir, eğer uzun süre maske takıyorsanız, rahatsız edici bir koku almış olabilirsiniz. Maske kesinlikle sizi virüsten korurken, ağız kuruluğu ve ağız kokusu gibi başka durumlara da yol açabilir. Öyleyse soru şu: Yüz maskenizi taktığınızda neden ağız kokusu alıyorsunuz?

Yüz maskesi taktığınızda ağız kokusunun birkaç nedenini Diş Hekim Pertev Kökdemir açıkladı.

Altta yatan tespit edilmemiş genel sağlık ya da diş sağlığı sorunları,

Sarımsak gibi sülfür açısından zengin yiyecekler yemek,

Ağzınızda artan kuruluk,

Kötü ağız hijyeni

Ağız kokusu ve ağız kuruluğundan kurtulmak için ipuçları

Gargara: Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınızda kalan bakterileri öldürür.

Sık sık nemlendirin: Ağzınızdaki bakterileri öldürmeye de yardımcı olabilecek tükürük akışını korumak için bol bol su için.

Ağızdan nefes almayı durdurun: Maske takarken bilinçsizce ağzımızdan nefes alma eğilimindeyiz. Ancak bu, ağız kuruluğuna neden olur ve bu da ağız kokusuna neden olan bakterileri daha fazla besler. Ayrıca, diş etlerinde ağız kuruluğuna bağlı oluşan çatlaklardan bakterilerin diş eti hastalığına yol açması daha kolay hale gelir.

Dişlerinizi günde iki kez fırçalayın: Plak oluşumunu önlemek ve ağzınızdaki bakteri sayısını azaltmak için fırçalamaya ve diş ipi kullanmaya devam edin.

Diş çürüğü: Ağız kokusuna neden olan bir diş çürüğü olabilir. Ağız kokusuna diş çürüğünüzün neden olduğunu düşünüyorsanız, diş hekiminizden randevu alın.

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08/04/2022 15:41