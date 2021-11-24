Maske kullanımı artarsa 160 bin hayat kurtulur

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa yetkililerinden Rob Butler, maske kullanımına devam edilmesinin Avrupa’da kış boyunca 160 bin kişinin Covid nedeniyle ölmesini engelleyebileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Avrupa genelinde Covid vaka ve ölümleri hızla artarken, önlemlerin yeniden sıkılaştırılması tartışılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan DSÖ Avrupa yetkilisi Rob Butler “Aşıların yarattığı bağışıklığın özellikle 30 hafta sonunda azaldığını görüyoruz. Avrupa’da nüfusun yüzde 45-47’sinin hala aşılanmadığını biliyoruz. Açık olayım, şu an yoğun bakımda olanların büyük çoğunluğu aşılanmayanlar” dedi.

Butler, aşısızlığın dışında Covid vakalarında artışın bir nedeninin de kış mevsimi olduğun söyledi. Butler “İnsanlar kapalı alanlara yöneliyor. Bu durumda havalandırma ve maskenin önemi yeniden artıyor” dedi.

Butler, British Medical Journal’daki bir makaleden atıfta bulunarak bulaşın yüzde 53 oranında maske kullanımıyla engellenebildiğini söyledi.

Butler, “Maske kullanımında yüzde 95’lik bir artış görürsek 160 bin hayat kurtulru” dedi.

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24/11/2021 13:19