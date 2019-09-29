Maske takmak yasaklandı

Başrolünü ABD’li aktör Joaquin Phoenix’in (44) üstlendiği yeni “Joker” filminde yoğun şiddet sahnelerinin yer alması nedeniyle, ABD’de gösterime gireceği sinemalardaki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Los Angeles polisi, sinema salonları çevresinde hazır bulunacaklarını açıkladı. Bu kararın alınmasında 20 Temmuz 2012’de Colorado eyaletinde Batman serisinin “Kara Şövalye Yükseliyor” filminin ilk gösterimi sırasında sinamaya yapılan silahlı saldırının önemli etkisi oldu. Katliamda ölen 12 kişi ile yaralanan 70 kişinin yakınlarının kurduğu ‘Survivors Empowered’ (Hayatta kalanları güçlendirme) isimli grup, “Joker”i çeken Warner Bros. şirketine açık mektup göndererek filmdeki şiddet sahneleriyle ilgili endişelerini iletti. Sinema zincirleri AMC Theatres ve The Landmark Theaters, ABD ordusundan da ilk gösterim sırasında katliam hazırlığı yapıldığı istihbaratı bulunduğuna dair uyarı gelmesinin ardından filmi izlemeye geleceklerin maske takmasını yasakladı. AMC, salonlara kostümlü girilebileceğini belirtirken maskeye, yüz boyamaya veya yüzü kapatan herhangi bir nesneye izin verilmeyeceğini açıkladı.

29/09/2019 09:40