Maske takmayana ceza kesilecek

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22/12/2020

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Maske takmayana ceza kesilecek

Sağlık Bakanlığı; yarından itibaren geçerli olmak kaydıyla, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda yeni alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik karar alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca alınan tedbir kararlarına aykırı davranan kişiler hakkında aynı yasanın 43’üncü maddesi tahtında idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

İlgili haber: Yasakları Çiğneyenlere Ceza Uygulanacak

22/12/2020 16:45
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TAGS: maske, ceza, koronavirüs
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