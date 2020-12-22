Maske takmayana ceza kesilecek
22/12/2020
Sağlık Bakanlığı; yarından itibaren geçerli olmak kaydıyla, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda yeni alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik karar alındığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca alınan tedbir kararlarına aykırı davranan kişiler hakkında aynı yasanın 43’üncü maddesi tahtında idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.
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