Maskeli kişiler suriyelilerin evlerine saldırmıştı: Hloraka’ya güvenlik şemsiyesi

Baf’a bağlı Hloraka köyünde yaşanan olaylara ilişkin gelişmeler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadığı Baf’ın Hloraka köyünde, geçtiğimiz Pazar günü köy sakinlerinin mültecilerin bölgeden gönderilmesi talebiyle düzenlediği protesto ve aynı gece maskeli kişilerin Suriyelilerin evlerine saldırması olayları gündemden düşmüyor.

Alithia gazetesi, Meclis ve DİSİ Başkanı Anna Dimitriu’nun Hloraka’daki olaylar ve mülteci konularında açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Dimitriu, kritik olan mülteci sorunundan herhangi bir şekilde siyasi açıdan istismar edilmesine yönelik herhangi bir çabanın kabul edilemez ve kınanabilir olduğunu belirtti.

Nefret söylemleri, utanç verici kıyım olaylarını kınadıklarını belirten Dimitriu, Kıbrıslı vatandaşların da kendi yerlerinde kendilerini güvende hissetmemesinin mantık dışı olduğuna dikkati çekti.

Mülteci konusunun ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir konu olduğunu belirten Dimitriu, tüm siyasi parti başkanlarıyla, kendi himayesinde bir görüşme yapılması için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e mektup gönderdiğini de açıkladı.

Politis gazetesi polisin, Hloraka’daki olayların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla alarmda kalmaya devam ettiğini yazdı.

Polisin, yasa dışı olaylardan kaçınılması için tüm bilgilerin değerlendirilmesine odaklandığını yazan gazete polisin, gerek sosyal medya gerek vatandaşlardan ve başka kaynaklardan gelen bilgileri mercek altına aldığını belirtti.

Gazete polisin bölgede kalmaya devam ettiğini de yazdı.